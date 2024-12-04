Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в ОАЭ

В Дубае проходит турнир категории ITF W100. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева успешно стартовала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В первом круге Жибек в дуэте с Анкитой Райной (Индия) в упорной борьбе обыграли пару Арианна Хартоно (Нидерланды / Пратана Томбаре (Индия) со счетом 6:3, 5:7, 10:7.

В четвертьфинале казахстанско-индийский дуэт встретится с представительницами Великобритании Джоди Анна Беррейдж / Фрея Кристи.

Ранее пресс-служба турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) опубликовала список участниц.