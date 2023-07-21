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Финалист двух турниров "Большого шлема" не смог выйти в полуфинал соревнования в Ньюпорте

Бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте Фото: atptour
Бывшая пятая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не сумел пробиться в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), призовой фонд которого составил $ 642 735, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинальном матче получивший уайлд-кард Андерсон со счетом 2:6, 4:6 проиграл 40 ракетке мира, французу Уго Умберу, который посеян на турнире под третьим номером. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 35 минут. Андерсон семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Андерсон выигрывал турнир в Ньюпорте в 2021 году, он вернулся в профессиональный тур после завершения карьеры в мае 2022 года.


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