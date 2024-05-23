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Александр Бублик пробился в полуфинал турнира во Франции

теннисист Фото: ktf.kz
19-я ракетка мира Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче Бублик со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

За выход в финал соревнования в Лионе Бублик сразится с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Юго Гастон (Франция). Для казахстанца это будет первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте в одиночном разряде.

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