Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Чемпион Кубка Дэвиса принял участие в стильной фотосессии для мужского журнала

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12 в рейтинге АТР) принял участие в стильной фотосессии для издания о моде и образе жизни для мужчин L'Officiel Hommes Фото: Instagram/felixaliassime
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12 в рейтинге АТР) принял участие в фотосессии для издания о моде и образе жизни для мужчин L'Officiel Hommes. Чемпион Кубка Дэвиса поделился фотоснимками в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

"Было очень приятно сниматься для L'Officiel Hommes в Монако в этом году", – подписал фото канадский теннисист. Отметим, что весной этого года Оже-Альяссим стал новым амбассадором модного дома Dior.

Феликс неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче первого круга Оже-Альяссим проиграл 119 ракетке мира, американцу Майклу Ммо (LL) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6. Поединок продлился 4 часа и 2 минуты. Чемпионом турнира в итоге стал 20-летний испанец, первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стал участником выставочного турнира в США. 

Читайте также

Александр Недовесов вышел в финал турнира серии ATP-250 в парном разряде

Амариша-Киара Тот: Я очень сожалею о произошедшем на корте

Зверев – Рублев: в ожидании реванша?

Пахита Амири
Канада
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления