Чемпион Кубка Дэвиса принял участие в стильной фотосессии для мужского журнала

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12 в рейтинге АТР) принял участие в фотосессии для издания о моде и образе жизни для мужчин L'Officiel Hommes. Чемпион Кубка Дэвиса поделился фотоснимками в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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"Было очень приятно сниматься для L'Officiel Hommes в Монако в этом году", – подписал фото канадский теннисист. Отметим, что весной этого года Оже-Альяссим стал новым амбассадором модного дома Dior.

Феликс неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче первого круга Оже-Альяссим проиграл 119 ракетке мира, американцу Майклу Ммо (LL) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6. Поединок продлился 4 часа и 2 минуты. Чемпионом турнира в итоге стал 20-летний испанец, первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стал участником выставочного турнира в США.