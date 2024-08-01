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19-я ракетка мира из Канады пробился в полуфинал Олимпийских игр

канадский теннисист Фото: Instagram/felixaliassime
19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче Оже-Альяссим со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 одолел норвежца Касперу Рууда.

За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырехкратным чемпионом турниров "Большого шлема" третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).

Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр в Париже.

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