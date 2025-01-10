В Сети появились редкие фотографии Елены Рыбакиной
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Поклонники Елены Рыбакиной поделились редкими фотографиями казахстанской теннисистки в своих социальных сетях. Фанаты шестой ракетки мира опубликовали кадры фотосессии с Открытого чемпионата Франции 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Фотосессия на улицах Парижа была организованна британским изданием Daily Mail.
As we look ahead to AO, here is a throwback to a rare photoshoot Elena Rybakina did at Roland Garros 2023 for the daily mail. #AusOpen pic.twitter.com/NkOhQKkdMU— Sebastien G. (@sebsharfam2) January 9, 2025
В эти дни Елена Рыбакина в Мельбурне (Австралия) проводит подготовку к первому в сезоне турниру "Большого шлема". В первом раунде Australian Open она сыграет против австралийки Эмерсон Джонс (371 WTA), получившей от организаторов wild card (WC).
Ранее экс-первая ракетка мира Борис Беккер включил Рыбакину в число фаворитов Australian Open-2025.
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