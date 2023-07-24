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Михаил Кукушкин преодолел стартовый раунд на "Кубке президента"

В Астане проходит традиционный международный турнир «Кубок президента». В основной сетке соревнования казахстанский теннисист Михаил Кукушкин без особого труба преодолел первый круг Фото: ktf.kz
В Астане проходит традиционный международный турнир "Кубок президента". В основной сетке соревнования казахстанский теннисист Михаил Кукушкин без особого труда преодолел первый круг, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин посеян на турнире ATP Challenger Tour под первым номером. Свой статус хозяин корта подтвердил во встрече с представителем России Евгением Тюрневым. Кукушкин разгромил соперника со счетом 6-2, 6-0.

Продолжительность встречи составила 1 час и 3 минуты. За это время Михаил совершил одну двойную ошибку и один раз подал навылет. Во втором круге Кукушкин сыграет с Рентой Токудой (Япония). 

Другой представитель Казахстана Тимур Мауленов, получивший уайлд-кард (специальное приглашение от организаторов) не смог преодолеть первый раунд. Он проиграл Филипу Пеливо из Польши со счетом 6:7, 1:6.

Ранее стало известно об успешном выступлении казахстанских теннисистов на различных международных турнирах. 

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