19-летний казахстанец обыграл экс 33-ю ракетку мира

Арсланбек Айткулов, выступая на традиционном международном турнире "Кубок Президента", обыграл Дениса Истомина, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Матчи квалификационного раунда ATP Challenger Tour 50 проходит в Астане, передает ФТК.

19-летний воспитанник школы тенниса Караганды (1345 АТР) в первом раунде отбора уверенно обыграл звезду узбекского тенниса, двукратного победителя турниров серии АТР 250 Дениса Истомина (740 АТР) со счетом 6:2, 6:4.

За выход в основу домашнего "Челленджера" Арсланбеку 24 июля предстоит сыграть против представителя Индии Калианда Пунача (665 АТР).

Другие казахстанцы, Виталий Зацепин и Григорий Ломакин, проиграли своим оппонентам. 17-летний Зацепин – Егору Герасимову (Беларусь) со счетом 3:6, 2:6, а Ломакин – Евгению Филиппову (631 АТР) со счетом 1:6, 2:6.

Международный турнир "Кубок Президента" серии "Челленджер" стартовал в Астане 23 июля.