Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

19-летний казахстанец обыграл экс 33-ю ракетку мира

19-летний казахстанец обыграл экс 33-ю ракетку мира Фото: ktf.kz
Арсланбек Айткулов, выступая на традиционном международном турнире "Кубок Президента", обыграл Дениса Истомина, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Матчи квалификационного раунда ATP Challenger Tour 50 проходит в Астане, передает ФТК.

19-летний воспитанник школы тенниса Караганды (1345 АТР) в первом раунде отбора уверенно обыграл звезду узбекского тенниса, двукратного победителя турниров серии АТР 250 Дениса Истомина (740 АТР) со счетом 6:2, 6:4.

За выход в основу домашнего "Челленджера" Арсланбеку 24 июля предстоит сыграть против представителя Индии Калианда Пунача (665 АТР).

Другие казахстанцы, Виталий Зацепин и Григорий Ломакин, проиграли своим оппонентам. 17-летний Зацепин – Егору Герасимову (Беларусь) со счетом 3:6, 2:6, а Ломакин – Евгению Филиппову (631 АТР) со счетом 1:6, 2:6.

Международный турнир "Кубок Президента" серии "Челленджер" стартовал в Астане 23 июля.

Читайте также

Александр Недовесов выиграл первый АТР 250 в карьере

В Астане стартовал международный турнир "Кубок Президента" серии "Челленджер"

Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Константин Вноровский
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
цветок, лотос
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления