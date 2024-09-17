Казахстанец Денис Евсеев обыграл экс-17-ю ракетку мира

В китайском Ханчжоу проходят квалификационные матчи турнира категории АТР 250, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, отечественный теннисист Денис Евсеев (207 АТР) одержал победу над американцем Райли Опелкой (308 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В финале отбора он сыграет против победителя пары Раду Албот из Молдовы и чех Далибор Сврчин.

Опелка – победитель пяти турниров ATP (из них четыре в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2015), финалист одного юниорского турнира "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон-2015), бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге. Один из самых высоких игроков за всю историю тенниса (рост 211 см).

Ранее в Сеуле на турнире категории WTA 500 Юлия Путинцева проиграла американке Аманде Анисимовой, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.