Тимофей Скатов проиграл в квалификации турнира в Умаге

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не пробился в основную сетку турнира в хорватском Умаге в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист проиграл в финале квалификации аргентинцу Факундо Баньису со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Таким образом, вторая ракетка Казахстана досрочно завершил выступление на турнире.

Ранее Тимофей Скатов разгромил хорвата Йерко Бркича (1940 место в АТР) — 6:2, 6:2.

Призовой фонд турнира в Умаге составляет 630 705 евро. Победитель заработает 85 605 евро, а также получит 250 рейтинговых очков. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (8-е место).