Тимофей Скатов пробился в основную сетку турнира в Тунисе

В Тунисе стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в основную сетку одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификационного раунда казахстанец встречался с Максом Хаукесом (№391 АТР, Нидерланды). В первой партии соперник отказался от продолжения встречи при счете 4:3 в пользу Скатова.

В первом раунде квалификации Тимофей обыграл представителя Южной Кореи Квона Сон У (№487 АТР) со счетом 6:4, 6:3.

Ранее в Шымкенте стартовала квалификация к чемпионату мира среди юниоров.