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Александр Бублик одержал одну победу на выставочном турнире в США

Александр Бублик провел три матча в серии Ultimate Tennis Showdown Фото: wimbledon.com
В Лос-Анджелесе завершился выставочный турнир шоу формата с участием одних из ярких теннисистов профессионального тура (АТР). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел три матча в серии Ultimate Tennis Showdown, сообщает Zakon.kz.

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За главный приз турнира борьбу вели восемь теннисистов: Александр Бублик (Казахстан), Фрэнсис Тиафо (США), Бен Шелтон (США), Ибин Ву (Китай), Тэйлор Фриц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Гаэль Монфис (Франция), Бенуа Пер (Франция). Участники были поделены на две группы по четыре человека. В группе "В" Александр Бублик провел три матча, по итогам которых не смог выйти в полуфинал (финал четырех).

В первом матче представитель Казахстана в упорной борьбе проиграл местному любимцу публики Бену Шелтону со счетом 1:3. Теннисисты порадовали зрителей интереснейшими розыгрышами и подарили настоящее шоу.

Во второй день турнира лидер мужской сборной Казахстана провел две игры. В первой Бублик уступил французу Гаэлю Монфису – 0:3. 

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Во второй встрече казахстанец точно с таким же счетом выиграл у хозяина корта Фрэнсиса Тиафо (3:0).

Чемпионом выставочного турнира UTS стал Ибин Ву. В финале теннисист из Китая обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 3:2.

Серия Ultimate Tennis Showdown проходит по необычным для тенниса правилам. На корте работает ди-джей, публика бурно поддерживает своего фаворита, а соперники могут переговариваться друг с другом во время игры. Инициатором проведения шоу-турнира стал известный тренер Патрик Муратоглу, который был наставником Серены Уильямс. Матчи на Ultimate Tennis Showdown состоят из четырех четвертей. При равном счете проводится "раунд внезапной смерти".

Ранее ATP и WTA представили обновленный рейтинг. 

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