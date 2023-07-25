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Знаменитый французский теннисист не смог преодолеть первый круг турнира АТР-250 в США

Французский теннисист Гаэль Монфис в стартовом матче проиграл малоизвестному спортсмену из Австралии Танаси Коккинакису Фото: twitter/ATLOpenTennis
В Атланте (США) проходит турнир серии АТР-250 на хардовом покрытии. Французский теннисист Гаэль Монфис в стартовом матче проиграл малоизвестному спортсмену из Австралии Танаси Коккинакису, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась поражением экс-шестой ракетки мира со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (7:5). На счету 27-летнего австралийца 8 эйсов, одна двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт из двух. Во втором круге Коккинакис встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

На прошлой неделе Гаэль Монфис принял участие в выставочном матче в Лос-Анджелесе, где на групповой стадии встречался с лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом.

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