Знаменитый французский теннисист не смог преодолеть первый круг турнира АТР-250 в США

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась поражением экс-шестой ракетки мира со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (7:5). На счету 27-летнего австралийца 8 эйсов, одна двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт из двух. Во втором круге Коккинакис встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

