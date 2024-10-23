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Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В городе Плейфорд (Австралия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец в паре с представителем Нидерландов Тийменом Лофом выиграли у дуэта Коди Пирсон (Австралия) / Джошуа Шихи (США) – 6:7 (4:7), 6:4, 10:7.
В 1/4 финала Ломакин / Лоф сыграют с местным тандемом Блэк Эллис / Томас Фанкутт. Хозяева турнира выступают в Плейфорде под вторым номером.
В одиночном разряде казахстанский игрок не смог преодолеть первый раунд квалификации, проиграв Павле Маринкову (Австралия).
Ранее Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.
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