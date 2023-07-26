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Серена Уильямс представила видео тренировки во время беременности

бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребенка, на своем YouTube-канале показала, какие упражнения выполняет для поддержания спортивной формы во время беременности Фото: twitter/serenawilliams
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребенка, на своем YouTube-канале показала, какие упражнения выполняет для поддержания спортивной формы во время беременности, сообщает Zakon.kz.

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"Я хотела показать всем, как мне удается оставаться в форме во время беременности. Это непросто сделать, но я узнала, что во время беременности вы сжигаете столько же калорий, сколько и спортсмены-триатлонисты. Поэтому я пытаюсь воспользоваться этим и продолжаю работать над формой", – сказала Уильямс в видео.


За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса. 

Ранее Виктория Азаренко посетила футбольный матч в США. 

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