"У нас не просто близкие отношения": Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре во время спортивной карьеры, сообщает Zakon.kz.

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Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open 2022 в возрасте 40 лет. Каролина Возняцки завершила карьеру в 2020 году, но вернулась в тур спустя 3,5 года после рождения детей.

"Я была близка с несколькими игроками, с которыми я до сих пор хорошо общаюсь. Быть может, уже не так часто, так как мы не играем вместе, но в любом случае хорошо. Одна из моих лучших подруг в туре – Каролина Возняцки. У нас не просто близкие отношения, а уже что-то особенное", – приводит слова Серены Harpers Bazaar.

С 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания) проходит Уимблдон-2024. Впервые за 28 лет на травяном турнире "Большого шлема" не выступает ни одна из легендарных сестер Уильямс.

