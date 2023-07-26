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Экс-первая ракетка мира посетила матч "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко посетила футбольный матч «Интер Майами» – «Атланта» на "ПНК Стэдиум" в Форт Лодердейле (Майами, США). Бывшая первая ракетка мира в социальных сетях поделилась фотографией со стадиона Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко посетила футбольный матч "Интер Майами" – "Атланта" на "ПНК Стэдиум" в Форт Лодердейле (Майами, США). Бывшая первая ракетка мира в социальных сетях поделилась фотографией со стадиона, сообщает Zakon.kz.

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"Мое селфи с Месси! Мое лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу", – эмоционально подписала фотографию Азаренко.

Виктория Азаренко приехала в США для участия в американской серии турниров хардового сезона. Теннисистка заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, которые пройдут с 31 июля по 6 августа.

Лионель Месси в матче с "Атлантой" забил два гола, а также отдал результативную передачу. "Интер Майами" победил в этой встрече со счетом 4:0.

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