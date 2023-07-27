Недовесов и Жукаев продолжают победное шествие на международных турнирах

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Бейбит Жукаев пробились в четвертьфиналы на разных турнирах. Недовесов продолжает выступление в Хорватии, а Жукаев в Эквадоре, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Александр Недовесов в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром вышел в четвертьфинал турнира серии АТР-250 в Хорватии. На старте соревнования Недовесов – Эскобар обыграли дуэт Ариэль Бехар (Уругвай) – Адам Павлашек (Чехия) – 6:3, 4:6, 10:3. В четвертьфинале Александр и Гонсало сыграют с победителемями матча Б.Рола/Н.Сердарушич - С.Вербик/М.Бортолотти.

Ранее на турнире в Хорватии поражение в парном разряде потерпел другой казахстанец Андрей Голубев.



Продолжает радовать поклонников казахстанского тенниса Бейбит Жукаев. В матче второго круга "Челленджера" в Салинасе (Эквадор) воспитанник теннисной школы Актау обыграл австралийца Филиппа Секулича - 7:6, 6:3. В 1/4 финала соревнования Жукаев сыграет с французом Джованни Мпеши-Перрикаром.



