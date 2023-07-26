Андрей Голубев потерпел поражение на старте турнира в Хорватии

В Умаге (Хорватия) проходит турнир серии ATP-250. Казахстанский теннисист Андрей Голубев не смог выйти во второй круг в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В стартовом матче казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым проиграли дуэту Симоне Болелли (Италия) – Андреа Вавассори (Италия) со счетом 4:6, 1:6. Матч длился 1 час и 5 минут. За это время тандем Голубев – Молчанов не сделал ни одной подачи на вылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта из трех возможных.

Ранее Дмитрий Попко одержал победу на "Кубке президента" в Астане.