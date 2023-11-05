Жукаев второй раз в сезоне вышел в финал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в финал турнира серии "Челленджер" в Шарлотсвилле (США), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Жукаев, который занимает 247-е место в рейтинге ATP, обыграл американца Патрика Кипсона (274-е место) со счетом 6:4, 7:6 (7:4), пишет ФТК.



В финале казахстанцу будет противостоять другой американец: Эйден Майо. Матч состоится 5 ноября.

Этот финал станет вторым в 2023 году на уровне ATP Challenger для казахстанского спортсмена. Первый титульный матч у Жукаева был в июне в США. Тогда он, к сожалению, уступил.

За выход в полуфинал Бейбит Жукаев обыграл хорвата Нино Сердарушича (284-е место) со счетом 6:3, 6:4.

