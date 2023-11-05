Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Жукаев второй раз в сезоне вышел в финал "Челленджера"

Бейбит Жукаев Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в финал турнира серии "Челленджер" в Шарлотсвилле (США), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Жукаев, который занимает 247-е место в рейтинге ATP, обыграл американца Патрика Кипсона (274-е место) со счетом 6:4, 7:6 (7:4), пишет ФТК.

В финале казахстанцу будет противостоять другой американец: Эйден Майо. Матч состоится 5 ноября.

Этот финал станет вторым в 2023 году на уровне ATP Challenger для казахстанского спортсмена. Первый титульный матч у Жукаева был в июне в США. Тогда он, к сожалению, уступил.

За выход в полуфинал Бейбит Жукаев обыграл хорвата Нино Сердарушича (284-е место) со счетом 6:3, 6:4.

Читайте также

Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка

Бейбит Жукаев пробился в полуфинал "Челленджера" в США

Итоговый турнир WTA: видеообзор матча Рыбакина-Соболенко

Родион Снегирёв
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Памяти Дениса Тена: в Астане прошло шоу мировых звезд фигурного катания
Памяти Дениса Тена: в Астане прошло шоу мировых звезд фигурного катания
Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка
Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка
Сборная Казахстана по мини-футболу опять творит чудеса на ЧМ-2023
Еще один сюрприз: сборная Казахстана вышла в полуфинал ЧМ по мини-футболу
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления