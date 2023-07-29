"Меню теннисистов": Александр Недовесов рассказал о своем питании

Правильное питание для теннисистов профессионалов – немаловажная составляющая общего успеха на кортах. О режиме и рационе питания, любимых блюдах игроков рассказывает Zakon.kz в рубрике "Меню теннисистов".

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Как во время тренировок, так и на турнирах, теннисисты проводят на корте по несколько часов подряд. За это время они испытывают сильные физические нагрузки – за одну игру теннисист теряет в среднем 1,5-3 кг. Таким образом, правильное питание помогает выдерживать длительные физические нагрузки во время матчей, а также восстановиться после игр и подготовиться к следующим.

Фото: pexels

В рубрике "Меню теннисистов" о своем режиме питания и предпочтениях в еде рассказывает титулованный казахстанский профессиональный теннисист Александр Недовесов.



"Питание – очень важный элемент для спортсмена, да и не только для спортсмена. У меня режим питания обычный – завтрак, обед и ужин. В перерывах бывают перекусы – это фрукты, орехи, сухофрукты. Я очень люблю финики, конечно, не очень сладкие". Александр Недовесов

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Александр Недовесов признался, что любимых блюд у него очень много, но на первом месте стоит борщ. Особых диет теннисист не придерживается, однако избегает жареной и жирной пищи, очень редко может позволить себе газировку и фаст-фуд.

"Учитывая то, что я родился в Украине, мне по душе украинская домашняя кухня. Люблю борщ, пельмени, вареники и куриные котлеты, это то, что готовила моя мама. Единственное, что я не люблю, – это лук и молоко. Причем молочную продукцию я употребляю, а вот в чистом виде молоко не пью. Какой-то особой диеты я не придерживаюсь, но исключаю из своего рациона питания жирные и перченые блюда, мне тяжело переваривать такое. Последние 3-4 года я полностью отказался от мяса свинины. Раз в месяц могу выпить газировку или скушать дабл-чизбурег, но это бывает крайне редко". Александр Недовесов

Для нашего спортсмена этот сезон выдался очень успешным. В 2023 году Недовесов доходил до трех финалов на турнирах категории АТР-250 в парном разряде. А 23 июля в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец стал чемпионом турнира АТР-250 в Бастаде (Швеция).

Александр Недовесов и Гонсало Эскобар, Фото: atptour

Ранее Александр Недовесов завершил выступление на турнире АТР-250 в Умаге (Хорватия).