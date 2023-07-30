Александр Бублик выиграл стартовый матч на турнире АТР-500 в парном разряде

В Вашингтоне (США) с квалификационного раунда стартовал турнир серии АТР-500. На кортах с покрытием хард начал выступление лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде квалификации парного разряда первая ракетка страны в дуэте с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром одержал победу над тандемом Маркос Гирон (США) – Трет Хьюи (Филиппины) со счетом 5:7, 7:6, 10:8.

В одиночном разряде Александр Бублик начнет свое выступление со второго раунда основной сетки, где может встретится со знаменитым французом Гаэлем Монфисом (WC), которому предстоит сыграть матч первого круга с победителем квалификации. В Вашингтоне казахстанец получил 32 номер посева.

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