Денис Евсеев: Приятно было ощущать поддержку родных болельщиков

Триумфом казахстанца Дениса Евсеева завершился в Астане турнир серии АТР Challenger 50 – "Кубок Президента". Новоиспеченный чемпион прокомментировал победу пресс-службе федерации тенниса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В финале Евсеев (412 АТР) выиграл у узбека Хумоюна Султанова (550 АТР). В первом сете Султанов вел со счетом 5:1, но Денису удалось не просто сделать камбэк, но и вырвать победу в партии – 7:5. Во втором отрезке встречи Хумоюн активизировался, стал больше атаковать и выиграл сет - 6:2. В решающем игровом отрезке была напряженная борьба, игроки поочередно вызывали на корт медиков. В девятом гейме казахстанцу удалось реализовать брейк и на своей подаче поставить точку в матче – 6:4.

Таким образом, Денис Евсеев выиграл свой первый "Челленджер" в карьере. За победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов США призовых.

Дома и стены помогают – в этом убедился Денис Евсеев. Казахстанский теннисист признался, что получил огромное удовольствие от выступления на народных кортах.

"Выиграть свой первый ATP Challenger дома — это невероятно. Приятно было ощущать такую поддержку родных болельщиков. Я наслаждался игрой на центральном корте. Это был прекрасный опыт. Никогда не переставайте мечтать, даже в 30 лет можно играть на самом высоком уровне и побеждать на турнирах. Благодарю федерацию тенниса Казахстана за прекрасный турнир, мне всегда приятно играть на домашних соревнованиях. Также хочу сказать спасибо и всей моей команде". Денис Евсеев

Ранее первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Гамбурге.