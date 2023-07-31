Александр Бублик улучшил свою позицию в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах. Первая десятка осталась без изменений, сообщает Zakon.kz.

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Лидерство сохранил испанский теннисист Карлос Алькарас (9225 очков), второе место занимает серб Новак Джокович (8795), тройку сильнейших замыкает россиянин Даниил Медведев (6520).

Лучшим среди казахстанцев остается Александр Бублик, который поднялся на одну строчку – с 26 на 25. Улучшили свои позиции и Тимофей Скатов – 131 место (+5 позиций по сравнению с прошлой неделей), Михаил Кукушкин – 227 (+2), Бейбит Жукаев – 258 (+12), Денис Евсеев – 340 (+72), Дмитрий Попко – 370 (+5). В парном разряде Александр Недовесов остался на 45 строчке, а Андрей Голубев – 83.

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