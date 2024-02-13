Серена Уильямс поделилась фото в бикини после вторых родов

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде Серена Уильямс опубликовала фото в купальнике и с младшей дочкой Адирой Ривер, сообщает Zakon.kz.

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Снимок размещен на личной странице в Instagram 12 февраля 2024 года.

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"Мне приходится напоминать себе об этом на разных жизненных этапах. Прямо сейчас мне нравится, что мое тело неидеально. Мне нравится, что я пахну молоком... Люблю знакомиться с новой версией своего тела. Это перемена, но она того стоила. Ну ладно, сейчас я собираюсь в спортзал". Серена Уильямс

16 ноября 2017 года Серена Уильямс вышла замуж за соучредителя Reddit Алексиса Оганяна. 1 сентября 2017 года (еще до свадьбы) у пары родилась дочь Олимпия (полное имя – Алексис Олимпия Оганян младшая). Роды прошли путем кесарева сечения и сопровождались осложнениями. В августе 2023 года Серена родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер.