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Серена Уильямс поделилась фото в бикини после вторых родов

Серена Уильямс поделилась фото в бикини после вторых родов Фото: Instagram/serenawilliams
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде Серена Уильямс опубликовала фото в купальнике и с младшей дочкой Адирой Ривер, сообщает Zakon.kz.

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Снимок размещен на личной странице в Instagram 12 февраля 2024 года.

Бывшая первая ракетка мира рассказала, как относится к изменениям своего тела после беременности.

Американская теннисистка уточнила, что любить себя очень важно.

"Мне приходится напоминать себе об этом на разных жизненных этапах. Прямо сейчас мне нравится, что мое тело неидеально. Мне нравится, что я пахну молоком... Люблю знакомиться с новой версией своего тела. Это перемена, но она того стоила. Ну ладно, сейчас я собираюсь в спортзал".Серена Уильямс

16 ноября 2017 года Серена Уильямс вышла замуж за соучредителя Reddit Алексиса Оганяна. 1 сентября 2017 года (еще до свадьбы) у пары родилась дочь Олимпия (полное имя – Алексис Олимпия Оганян младшая). Роды прошли путем кесарева сечения и сопровождались осложнениями. В августе 2023 года Серена родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер.

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