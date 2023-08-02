Александр Бублик и Анна Данилина потерпели поражение в парном разряде турнира в Вашингтоне
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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в паре с Таллоном Грикспуром из Нидерландов в упорной борьбе уступили хозяевам корта Бену Шелтону – Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 6:7.
В этой игре Бублик в своем стиле удивлял зрителей и соперников неожиданными ударами, во время напряженных розыгрышей мяча. С одним из таких розыгрышей, Бублик поделился в социальных сетях.
В женском парном разряде казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с Ульрикке Эйкери (Норвегия) уступила тандему Макото Ниномия (Япония) – Сабрина Сантамария (США) со счетом 1:6, 4:6.
Изначально Данилина и Эйкери должны были сыграть с американской парой Алисия Паркс – Клерви Нгуну, но местный дуэт снялся с соревнований.