Александр Бублик и Анна Данилина потерпели поражение в парном разряде турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне проходит турнир АТР-500 и WTA-500 на хардовом покрытии. Представители Казахстана Александр Бублик и Анна Данилина провели матчи первого раунда в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в паре с Таллоном Грикспуром из Нидерландов в упорной борьбе уступили хозяевам корта Бену Шелтону – Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 6:7.

В этой игре Бублик в своем стиле удивлял зрителей и соперников неожиданными ударами, во время напряженных розыгрышей мяча. С одним из таких розыгрышей, Бублик поделился в социальных сетях.

В женском парном разряде казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с Ульрикке Эйкери (Норвегия) уступила тандему Макото Ниномия (Япония) – Сабрина Сантамария (США) со счетом 1:6, 4:6.

Изначально Данилина и Эйкери должны были сыграть с американской парой Алисия Паркс – Клерви Нгуну, но местный дуэт снялся с соревнований.



