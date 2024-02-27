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Александр Бублик потерпел поражение в парном разряде

Александр Бублик потерпел поражение в парном разряде Фото: АТР
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Лидер сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана в паре с французским теннисистом Адрианом Маннарино (№19 АТР) проиграли дуэту Робин Хаасе (Нидерланды)/Юки Бхамбри (Индия) со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 8:10. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время казахстанско-французский тандем совершил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из шести заработанных.

Ранее на "пятисотнике" в Дубае Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда.

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