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Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Австрии
Фото: ktf.kz
В Кицбюэле (Австрия) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец в паре с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром одержали победу в стартовом матче основной сетки турнира над Марсело Демолинером (Бразилия) – Филиппом Освальдом (Австрия) со счетом 6:3, 6:4.
За выход в полуфинал Недовесов и Эскобар поспорят с дуэтом Самуэль Вайссборн – Ромен Арнеодо (Монако).
Ранее на этом турнире поражение в первом раунде парного разряда потерпел другой представитель Казахстана, Андрей Голубев, в дуэте с украинцем Денисом Молчановым.
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