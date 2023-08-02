Видео: двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант посетил турнир АТР-500 в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) проходит турнир АТР-500 и WTA-500. Форвард «Финикса» Кевин Дюрант побывал на матче второго круга между американцем Фрэнсисом Тиафо и россиянином Асланом Карацевым, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге Фрэнсис Тиафо (10 АТР) в упорной борьбе выиграл у россиянина Аслана Карацева (75 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). После завершения матча, Кевин Дюрант вышел на корт поздравил Тиафо с победой и произнес речь.

На послематчевой пресс-конференции американский теннисист признался, что его очень сильно поддерживало присутствие на игре звезды НБА.

"Мы с Кевином живем в одном отеле. Когда мы там встретились, я его пригласил на матч, он обещал приехать. Потом мне сказали, что он придет. Я прямо завелся. Это было круто. Атмосфера на матче была отличная. Все сходили с ума. Я никогда раньше не собирал полный стадион в первом матче, так что это, наверное, показывает, как хорошо я в последнее время выступаю". Фрэнсис Тиафо

34-летний Кевин Дюрант был обменян в "Финикс" из "Бруклин Нетс" в феврале. Баскетболист является двукратным чемпионом НБА, он дважды признавался самым ценным игроком финала.