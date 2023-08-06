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На турнире АТР-500 в Вашингтоне определились финалисты

На турнире АТР-500 в Вашингтоне определились финалисты Фото: atptour
На турнире АТР-500 в Вашингтоне (США) прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились участники финала, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинальном матче американский теннисист Тейлор Фритц (9 АТР) сенсационно проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспуру (37 АТР) со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. По ходу игры Тейлор Фритц выполнил семь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Таллона Грикспора в этом матче 13 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из 10 (30%) и пять двойных ошибок.

Во втором полуфинале британец Даниэль Эванс (3- АТР) выиграл у болгарина Григора Димитрова (20 АТР) со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час и 56 минут. По ходу игры Димитров исполнил пять подач навылет, совершил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех возможных (0%). На счету Эванса один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех (50%).

Ранее на турнире в Вашингтоне определились финалистки в женском одиночном разряде. 

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