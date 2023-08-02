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Видеообзор самых зрелищных матчей дня на турнире АТР-500 в Вашингтоне

Видеообзор самых зрелищных матчей дня на турнире АТР-500 в Вашингтоне Фото: atptour
В Вашингтоне (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Самые зрелищные матчи дня вошли в видеообзор, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге американец Фрэнсис Тиафо (10 АТР) в упорной борьбе выиграл у россиянина Аслана Карацева (75 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). В матче третьего круга Фрэнсис Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном (149).

В другой встрече второго раунда американец Майкл Ммо (112 АТР) преподнес сюрприз, выбив с турнира польского теннисиста Хуберта Хуркача. Игра завершилась в пользу хозяина корта со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик начнет свое выступление на этом турнире со второго раунда против французского теннисиста Гаэля Монфиса. 

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США
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