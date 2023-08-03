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Денис Евсеев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Челленджер"
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев победил чемпиона Shymkent Challenger 2022 года на турнире в Португалии, сообщает Zakon.kz.
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Как пишет ФТК, казахстанец обыграл американца Эмилио Нава (189 АТР) в одиночном разряде со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Соперник Дениса по 1/4 финала станет известен позже.
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