Денис Евсеев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии "Челленджер"

Казахстанский теннисист Денис Евсеев победил чемпиона Shymkent Challenger 2022 года на турнире в Португалии, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет ФТК, казахстанец обыграл американца Эмилио Нава (189 АТР) в одиночном разряде со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Соперник Дениса по 1/4 финала станет известен позже.