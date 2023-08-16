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Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер"

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев (307 АТР) вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в польском Гродзиске-Мазовецком, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец во втором круге обыграл 102-ю ракетку мира, чеха Томаша Махача со счетом 7:5, 7:6 (7:5).В 1/4 финала Денис сыграет против француза Максима Жанвье (345 АТР).

Ранее в матче за выход во второй раунд Денис Евсеев обыграл хозяина корта Томаша Беркету (WC) со счетом 6:3, 6:1.

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