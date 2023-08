Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Мексике

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе обыграл представителя Чили Николаса Харри (28 в рейтинге АТР) со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Греческий теннисист сравнял счет в очном противостоянии – 2:2

Спортсмены провели на корте почти 3 часа. За это время Стефанос Циципас выполнил 11 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету Николаса Харри – девять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и одна двойная ошибка.

В полуфинале первый сеяный Циципас встретится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 15 в рейтинге АТР) – Ильи Ивашко (Беларусь, 113 в рейтинге АТР).

