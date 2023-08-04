Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) проходит турнир серии АТР-250 (хард). В одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе обыграл представителя Чили Николаса Харри (28 в рейтинге АТР) со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Греческий теннисист сравнял счет в очном противостоянии – 2:2

Спортсмены провели на корте почти 3 часа. За это время Стефанос Циципас выполнил 11 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету Николаса Харри – девять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и одна двойная ошибка.

В полуфинале первый сеяный Циципас встретится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 15 в рейтинге АТР) – Ильи Ивашко (Беларусь, 113 в рейтинге АТР).

В другом четвертьфинальном матче 19 ракетка мира австралиец Алекс Де Минау﻿р взял верх над американцем Томми Полом (14 в рейтинге АТР) со 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. В очном противостоянии Алекс впереди - 5:0.

В полуфинале турнира в Мексике Алекс Де Минаур сыграет с немцем Домиником Кёпфером, который победил Александара Ковачевича из США (6:4, 7:5).

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