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Александр Недовесов провел финальный матч на турнире в Австрии

Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар потерпели поражение в финале турнира серии ATP-250 в Китцбюэле Фото: ktf.kz
Лидер сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар потерпели поражение в финале турнира серии ATP-250 в Китцбюэле (Австрия), сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче казахстанско-эквадорский дуэт уступил хозяевам корта Александру Эрлеру – Лукасу Мидлеру со счетом 4:6, 4:6.

Для Недовесова и Эскобара это был третий совместный финал на турнирах АТР в текущем сезоне.

23 июля Александр с Гонсало выиграли ATP-250 в Бастаде (Швеция).

Пахита Амири
Австрия Казахстан
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