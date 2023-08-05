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Александр Недовесов провел финальный матч на турнире в Австрии
Фото: ktf.kz
Лидер сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар потерпели поражение в финале турнира серии ATP-250 в Китцбюэле (Австрия), сообщает Zakon.kz.
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В решающем матче казахстанско-эквадорский дуэт уступил хозяевам корта Александру Эрлеру – Лукасу Мидлеру со счетом 4:6, 4:6.
Для Недовесова и Эскобара это был третий совместный финал на турнирах АТР в текущем сезоне.
23 июля Александр с Гонсало выиграли ATP-250 в Бастаде (Швеция).
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