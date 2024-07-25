Александр Недовесов провел матч 1/4 финала на турнире в Австрии

В австрийском Китцбюэле проходит турнир категории АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Недовесов и Эскобар проиграли дуэту из Германии Константин Франтцен / Хендрик Джебенс со счетом 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила всего 52 минуты. За это время Александр и Гонсало выполнили четыре подачи навылет, допустили семь двойных ошибки и не смогли реализовать один заработанный брейк-пойнт.

Ранее в стартовом круге Недовесов и Эскобар обыграли сербский дуэт со счетом 6:3, 6:3.