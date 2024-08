Определились финалисты "Мастерса" в Цинциннати

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

В первом полуфинальном матче лидер мирового рейтинга Янник Синнер оказался сильнее четвертой ракетки мира, представителя Германии Александра Зверева со счетом 7:6, 5:7, 7:6.

That Sinner SHINE 🤩 The moment @JannikSin became the first Italian man to ever reach the #CincyTennis final! pic.twitter.com/SRxxdEBmwo

В другом полуфинале американец Фрэнсис Тиафо в трех сетах обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:1, 7:6.

It had EVERYTHING 👍



The first meeting between @FTiafoe and @holgerrune2003 is already delivering! #CincyTennis pic.twitter.com/Kxk6l3RUcy