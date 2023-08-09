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Видеообзор: экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки одержала победу в стартовом матче на турнире в Канаде

Каролин Возняцки одержала победу в первом матче на турнире в Канаде Фото: wtatennis
Датская теннисистка Каролин Возняцки успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Чемпионка Australian Open-2018 вернулась в тур спустя три года и восемь месяцев после рождения двух детей, сообщает Zakon.kz.

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В матче первого круга 33-летняя Возняцки (WC) со счетом 6:2, 6:2 обыграла австралийку Кимберли Биррелл (Q), занимающую 115 место в мировом рейтинге. Встреча продлилась 1 час и 38 минут. Бывшая первая ракетка мира два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Биррелл один эйс, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Возняцки в Монреале станет чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, 10).

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева преодолела первый круг турнира в Монреале. 

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