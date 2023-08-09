Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале

Казахстанка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале Фото: пресс-служба ФТК
Теннисистка Юлия Путинцева обыграла американку Бернарду Перу в первом круге турнира в Монреале и вышла во второй круг, сообщает Zakon.kz

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации Prosport.kz встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Во время встречи Юлия пять раз подала на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 5 возможных.

В следующем круге казахстанская теннисистка встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стала лаки лузером (Lucky loser) на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Наша спортсменка попала в основную сетку соревнований, после того как с турнира снялась одна из участниц.


Читайте также

Теннис со стенкой: как развивается сквош в Казахстане

Елена Вебер
Путинцева Юлия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления