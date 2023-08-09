Казахстанка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале
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По информации Prosport.kz встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Во время встречи Юлия пять раз подала на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 5 возможных.
В следующем круге казахстанская теннисистка встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стала лаки лузером (Lucky loser) на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Наша спортсменка попала в основную сетку соревнований, после того как с турнира снялась одна из участниц.
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