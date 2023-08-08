Анна Данилина не смогла преодолеть стартовый раунд в парном разряде турнира в Канаде

В Монреале (Канада) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). В парном разряде матч первого круга провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина сыграла в дуэте с опытной американкой, экс-первой ракеткой мира в парном разряде Бетани Маттек-Сэндс. Казахстанско-американский тандем проиграл паре из Чехии – Каролина Мухова – Маркета Вондроушова со счетом 6:0, 4:6, 4:10.

Матч длился один час и 14 минут. За это время Данилина и Маттек-Сэндс не смогли подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Ранее был представлен обновленный рейтинг WTA.