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Видеообзор лучших розыгрышей третьего игрового дня на "Мастерсе" в Торонто. Результаты второго круга

Видеообзор лучших розыгрышей третьего игрового дня на Мастерсе в Торонто. Результаты второго круга Фото: atptour
В Торонто (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" ATP-1000 (хард). В третий игровой день прошли матчи второго круга в одиночном разряде. Представлен видеообзор самых зрелищных моментов, сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей третьего игрового дня

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (7:3).

Даниил Медведев (Россия) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 7:5.

Кспер Рууд (Норвегия) – Иржи Легечка (Чехия) – 7:6, 6:4.

Гаэль Монфис (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:3.

Маркос Гирон (США) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 4:6, 6:3.

Маккензи Макдональд (США) – Андрей Рублёв (Россия) – 6:4, 6:3.

Тейлор Фритц (США) – Уго Умбер (Франция) – 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

Милош Раонич (Канада) – Таро Дэниэл (Япония) – 6:4, 6:3.

material Материалы

Хуберт Хуркач (Польша) – Миомир Кецманович (Сербия) – 5:7, 6:3, 6:0.

Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 4:6, 7:6.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:2.

Янник Синнер (Италия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 6:3.

Энди Маррей (Великобритания) – Макс Пёрселл (Австралия) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Пол (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3.

Лоренцо Музетти (Италия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 4:6, 7:5, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 7:5.

Ранее были представлены результаты третьего игрового дня женского "Мастерса" в Монреале. 

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