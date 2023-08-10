Видеообзор лучших розыгрышей третьего игрового дня на "Мастерсе" в Торонто. Результаты второго круга

Фото: atptour

В Торонто (Канада) проходит турнир серии "Мастерс" ATP-1000 (хард). В третий игровой день прошли матчи второго круга в одиночном разряде. Представлен видеообзор самых зрелищных моментов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться