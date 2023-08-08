Видеообзор лучших розыгрышей на "Мастерсе" в Торонто

В Торонто (Канада) проходит турнир серии ATP-1000 (хард). Представлен видеообзор матчей первого круга в одиночном разряде. В видео дня вошла игра и казахстанского теннисиста Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге сенсационное поражение потерпел один из фаворитов соревнований, американский теннисист Фрэнсис Тиафо. Десятая ракетка мира потерпел поражение от канадца Милоша Раонича, который занимает 545 место в мировом рейтинге. Тиафо проиграл со счетом 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6.

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Тиафо восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника 35 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником канадца на турнире в Торонто станет 30-летний представитель Японии Таро Дэниел (115 в рейтинге АТР).

В другой игре дня француз Гаэль Монфис в упорной борьбе выиграл у Кристофера Юбэнкса (США) со счетом 7:6(3), 6:7(4), 6:1.

Остальные результаты дня:

Франциско Черундоло (Аргентина) – Алексис Галарно (Канада) – 6:2, 4:6, 6:4



Иржи Лехечка (Чехия) – Брэндон Накашима (США) – 7:5, 3:6, 7:6(2)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Джефф Вольф (США) – 6:0, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:4, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия) – Чжичжень Чжан (Китай) – 7:5, 6:4

Таро Даниэль (Япония) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(5), 6:4

Миомир Кечманович (Сербия) – Кристиан Гарин (Чили) – 7:6(2), 4:6, 6:4

Маттео Арнальди (Италия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 6:4.





Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в первом круге турнира в Торонто.