Видеообзор лучших розыгрышей на "Мастерсе" в Торонто
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В первом круге сенсационное поражение потерпел один из фаворитов соревнований, американский теннисист Фрэнсис Тиафо. Десятая ракетка мира потерпел поражение от канадца Милоша Раонича, который занимает 545 место в мировом рейтинге. Тиафо проиграл со счетом 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6.
Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Тиафо восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника 35 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующим соперником канадца на турнире в Торонто станет 30-летний представитель Японии Таро Дэниел (115 в рейтинге АТР).
В другой игре дня француз Гаэль Монфис в упорной борьбе выиграл у Кристофера Юбэнкса (США) со счетом 7:6(3), 6:7(4), 6:1.
Остальные результаты дня:
Франциско
Черундоло (Аргентина) – Алексис Галарно (Канада) – 6:2, 4:6, 6:4
Иржи Лехечка (Чехия) – Брэндон Накашима (США) – 7:5, 3:6, 7:6(2)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Джефф Вольф (США) – 6:0, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:4, 6:3
Танаси Коккинакис (Австралия) – Чжичжень Чжан (Китай) – 7:5, 6:4
Таро Даниэль (Япония) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(5), 6:4
Миомир Кечманович (Сербия) – Кристиан Гарин (Чили) – 7:6(2), 4:6, 6:4
Маттео Арнальди (Италия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:4, 6:4.
Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в первом круге турнира в Торонто.