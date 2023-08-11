Видеообзор лучших розыгрышей третьего круга "Мастерса" в Торонто. Все результаты четвертого игрового дня
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Результаты матчей, третий круг (одиночный разряд)
Маккензи Макдональд (США) – Милош Раонич (Канада) – 6:3, 6:3.
Даниил Медведев (Россия, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 16) – 6:4, 6:4.
Карлос Алькараз (Испания, 1) – Хуберт Гуркач (Польша, 15) – 3:6, 7:6, 7:6.
Янник Синнер (Италия, 7) – Энди Маррей (Великобритания) – (отказ Маррея)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) –- Каспер Рууд (Норвегия, 3) – 7:6, 4:6, 7:6.
Алекс де Минор (Австралия) – Тэйлор Фритц (США, 8) – 7:6, 4:6, 6:1.
Гаэль Монфис (Франция) – Александар Вукич (Австралия) – 6:4, 6:4.
Томми Пол (США, 12) – Маркос Хирон (США) – 6:3, 6:2.
Ранее казахстанский теннисист Андрей Голубев пробился в полуфинал турнира серии "Челленджер".