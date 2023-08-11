Видеообзор лучших розыгрышей третьего круга "Мастерса" в Торонто. Все результаты четвертого игрового дня

Фото: atptour

В Торонто (Канада) на турнире серии ATP-1000 прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. Определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться