Расписание матчей четвертого игрового дня "Мастерса" в Торонто

С 10 на 11 августа на турнире ATP-1000 в Торонто (Канада) пройдут матчи третьего круга в одиночном разряде и продолжатся соревнования пар. Представлено расписание четвертого игрового дня, сообщает Zakon.

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Центральный корт. Начало матчей в 12:30 (22:30 по времени Астаны)

Маккензи Макдональд (США) - Милош Раонич (Канада)

Не ранее 14:00 (00:00) Лоренцо Музетти (Италия, 16) - Даниил Медведев (Россия, 2)

Не ранее 19:00 (05:00) Карлос Алькараз (Испания, 1) - Хуберт Гуркач (Польша, 15)

Далее Энди Маррей (Великобритания) - Янник Синнер (Италия, 7)

Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Каспер Рууд (Норвегия, 3)

Далее Тэйлор Фритц (США, 8) - Алекс Де Минаур (Австралия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Не ранее 16:30 (02:30) Гаэль Монфис (Франция) - Александар Вукич (Австралия)

Не ранее 18:00 (04:00) Томми Пол (США, 12) - Маркос Хирон (США)

Корт №1. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия) - Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия)

Далее Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) - Садио Думбия/Фабьен Ребул (Франция)

Далее Николя Маю/Вашек Поспишил (Франция/Канада) - Кевин Кравьец/Тим Путц (Германия)

Далее Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания) - Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия)

Далее Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) - Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия).

Ранее было представлено расписание четвертого игрового дня женского "Мастерса" в Монреале.