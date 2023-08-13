Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Наш теннис": казахстанская юниорка стала чемпионкой престижного турнира в Бельгии

Ева Корышева стала победительницей старейшего юниорского турнира Young Champions Cup Фото: ktf.kz
Юные казахстанские теннисисты продолжают покорять международные старты. На этот раз воспитанница теннисной школы Актобе Ева Корышева стала победительницей старейшего юниорского турнира Young Champions Cup, проходившего в Хасселте (Бельгия), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В финале соревнований первой категории серии Tennis Europe (игроки до 14 лет) 14-летняя казахстанка обыграла турецкую теннисистку Зумру Балкан со счетом 6:2, 7:5. Стоит отметить, в полуфинальном матче Ева одержала уверенную победу над пятым номером посева, полькой Барбарой Кочетка – 6:3, 7:6, а в четвертьфинале вырвала победу у третьего номера состязаний, 18 ракетки мира среди игроков до 14 лет хорватки Анны Петкович – 6:4, 4:6, 6:1.

Ева Корышева стала победительницей старейшего юниорского турнира Young Champions Cup

Фото: ktf.kz

После триумфа на престижном турнире казахстанка прокомментировала свое выступление.

"Мне до сих пор сложно поверить, что я сумела выиграть один из самых престижных турниров Европы. Понимала, что могу рассчитывать на высокий результат, но о титуле никогда заранее не думаешь, всегда стараешься сконцентрироваться на одном конкретном матче, идя к цели шаг за шагом. Хочу поблагодарить своего тренера и всех тех, кто верил в меня", – сказала после финала Ева Корышева.Ева Корышева

В июле юные казахстанские теннисисты блистали на разных международных турнирах серии ITF Juniors и Tennis Europe.

Читайте также

Видеообзор полуфинальных матчей "Мастерса" в Торонто. Результаты дня

Видеообзор матча Джессика Пегула – Ига Швёнтек

Полуфинал Рыбакина – Самсонова перенесен из-за дождя в Монреале

Пахита Амири
Бельгия Казахстан Материалы о теннисе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
небо, самолет
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления