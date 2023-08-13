"Наш теннис": казахстанская юниорка стала чемпионкой престижного турнира в Бельгии

Юные казахстанские теннисисты продолжают покорять международные старты. На этот раз воспитанница теннисной школы Актобе Ева Корышева стала победительницей старейшего юниорского турнира Young Champions Cup, проходившего в Хасселте (Бельгия), сообщает Zakon.kz.

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В финале соревнований первой категории серии Tennis Europe (игроки до 14 лет) 14-летняя казахстанка обыграла турецкую теннисистку Зумру Балкан со счетом 6:2, 7:5. Стоит отметить, в полуфинальном матче Ева одержала уверенную победу над пятым номером посева, полькой Барбарой Кочетка – 6:3, 7:6, а в четвертьфинале вырвала победу у третьего номера состязаний, 18 ракетки мира среди игроков до 14 лет хорватки Анны Петкович – 6:4, 4:6, 6:1.

Фото: ktf.kz

После триумфа на престижном турнире казахстанка прокомментировала свое выступление.



"Мне до сих пор сложно поверить, что я сумела выиграть один из самых престижных турниров Европы. Понимала, что могу рассчитывать на высокий результат, но о титуле никогда заранее не думаешь, всегда стараешься сконцентрироваться на одном конкретном матче, идя к цели шаг за шагом. Хочу поблагодарить своего тренера и всех тех, кто верил в меня", – сказала после финала Ева Корышева. Ева Корышева

В июле юные казахстанские теннисисты блистали на разных международных турнирах серии ITF Juniors и Tennis Europe.