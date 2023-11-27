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Восходящие звезды казахстанского тенниса: наши юниоры вновь покорили международные турниры

Казахстанские юниоры на прошлой неделе показали отличные результаты на различных международных турнирах, сообщает Zakon.kz. Фото: ktf.kz
Юные казахстанские теннисисты на прошлой неделе показали отличные результаты на различных международных турнирах, сообщает Zakon.kz.

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На завершившемся в Астане турнире серии ITF Juniors J30 Сати Аубакирова стала чемпионкой в одиночном разряде. В финале казахстанка обыграла россиянку Радмилу Рахматулину – 6:4, 7:5. В парном разряде за трофей боролись казахстанские дуэты: победу праздновали Амира Казтуган и Яна Ким, одолевшие в матче за титул Сати Аубакирову/Ариану Колбасину со счетом 1:6, 6:3, 10:5.

У юношей казахстанец Ерасыл Бахтияр стал финалистом, уступив в решающей игре россиянину Дмитрию Титову – 1:6, 3:6. В парном разряде победа досталась Ерасылу Бахтияру/Демиду Горбачеву, которые в финале обыграли россиян – Алана Аюханова/Артема Семенова – 6:3, 6:4.

Казахстанец Жакас Козбак стал финалистом в парном разряде

Фото: ktf.kz

В Дубае завершился турнир серии ITF Juniors J60. Казахстанец Жакас Козбак стал финалистом в парном разряде. В дуэте с узбеком Бобуром Мадаминовым в драматичном матче он проиграл Александру Дасковичу (Сербия)/Райану Кутхарту (Индия) со счетом 4:6, 6:3, 10:12.

Тем временем, в Катаре прошел турнир серии ATF – Qatar Asian Junior 14&U. Отличные результаты показала воспитанница школы тенниса города Экибастуз – Гульден Азаматкызы. Казахстанка в финале одиночки нанесла поражение Дание Хазли (Малайзия) – 7:5, 7:6. В матче за трофей парного разряда Гульден в дуэте с Султаной Ержановой проиграла казахстанской паре – Медине Утепберген/Виолетте Волковой – 3:6, 4:6.

Ранее определились соперницы женской сборной Казахстана по квалификационному турнира Кубка Билли Джин Кинг. 

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