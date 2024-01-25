Стал известен состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана

Мужская сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационную встречу "Кубка Дэвиса" против Аргентины. Хозяева корта объявили состав на предстоящие матчи, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.



Соперники казахстанцев титулованы, амбициозны и очень опасны. Аргентинцы – обладатели "Кубка Дэвиса-2016" и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Они дважды уже были на нашем пути. В июле 2011 года в Буэнос-Айресе Хуан Мартин дель Потро и его сотоварищи неласково обошлись с нашими ребятами – 5:0, а в сентябре 2017 года в Астане мы взяли реванш – 3:2.

Ранее на Australian Open-2024 Арина Соболенко стала первой финалисткой женского турнира.