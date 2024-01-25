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Стал известен состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана

Стал известен состав сборной Аргентины на матч Кубка Дэвиса против Казахстана Фото: KTF
Мужская сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля сыграет на выезде квалификационную встречу "Кубка Дэвиса" против Аргентины. Хозяева корта объявили состав на предстоящие матчи, сообщает Zakon.kz.

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Капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Соперники казахстанцев титулованы, амбициозны и очень опасны. Аргентинцы – обладатели "Кубка Дэвиса-2016" и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Они дважды уже были на нашем пути. В июле 2011 года в Буэнос-Айресе Хуан Мартин дель Потро и его сотоварищи неласково обошлись с нашими ребятами – 5:0, а в сентябре 2017 года в Астане мы взяли реванш – 3:2.

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Аргентина Казахстан
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