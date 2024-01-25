Стал известен состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана
Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.
Капитан аргентинской команды Гильермо Кория выбрал следующих игроков: Франсиско Серундоло (№21 АТР), Себастьян Баэс (№29 АТР), Томас Мартин Этчеверри (№32 АТР), Орасио Себальос (№7 в мировом парном рейтинге) и Андрес Мольтени (№13 в мировом парном рейтинге).
Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
Соперники казахстанцев титулованы, амбициозны и очень опасны. Аргентинцы – обладатели "Кубка Дэвиса-2016" и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Они дважды уже были на нашем пути. В июле 2011 года в Буэнос-Айресе Хуан Мартин дель Потро и его сотоварищи неласково обошлись с нашими ребятами – 5:0, а в сентябре 2017 года в Астане мы взяли реванш – 3:2.
Ранее на Australian Open-2024 Арина Соболенко стала первой финалисткой женского турнира.