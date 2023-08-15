Анна Данилина проиграла в первом круге "Мастерса" в Цинциннати в парном разряде

В Цинциннати (США) проходит турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. В парном разряде стартовый матч провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с грузинской спортсменкой Оксаной Калашниковой уступили дуэту Сюй Ифань (Китай) – Тереза Михаликова (Словакия) со счетом 6:3, 4:6, 7:10.

За 1 час 34 минуты матча Данилина и Калашникова ни разу не подали навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали восемь брейк-пойнтов из 11.

В одиночном разряде Анна Данилина потерпела поражение в квалификации турнира. Казахстанская теннисистка проиграла россиянке Варваре Грачёвой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Ранее вторая ракетка страны Юлия Путинцева также не смогла преодолеть квалификацию в одиночном разряде "Мастерса" в Цинциннати.