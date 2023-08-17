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Новак Джокович: Каждый год я начинаю с нуля

Новак Джокович рассказал, что не смотря на все свои титулы и регалии, ставит себя наравне с другими игроками Фото: wsopen.com
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что несмотря на все свои титулы и регалии, ставит себя наравне с другими игроками. Об этом второй номер мирового рейтинга поведал на послематчевой пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович – победитель 23 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, чемпион 95 турниров серии АТР, рекордсмен по количеству проведенных недель на первой строчке мирового рейтинга (388).

Это своего рода игра разума. Я действительно на протяжении всей своей карьеры, особенно во второй ее половине, не позволял ни себе, ни людям, ни средствам массовой информации, когда я разговаривал с ними, думать, что я действующий чемпион, и ставил себя в такое положение, что я наравне со всеми, поэтому у меня одна и та же отправная точка. Так что каждый год я начинаю с нуля. Играю в этом турнире так, как будто в первый раз.Новак Джокович

Ранее Новак Джокович поделился эмоциями перед стартом "Мастерса" в США. 

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