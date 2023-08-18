Видео: Новак Джокович установил рекорд по победной серии в истории тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович продолжает устанавливать новые рекорды. На этот раз второй номер мирового рейтинга превзошел достижение Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии в очных противостояниях, сообщает Zakon.kz.

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В матче третьего круга "Мастерса" в Цинциннати (США) Новак Джокович в 19 раз обыграл Гаэля Монфиса (6:3, 6:2) в очном противостоянии. Французский теннисист ни разу не выигрывал у Джоковича. Таким образом, счет в личных встречах стал 19:0 в пользу Новака. Ранее уникальный рекорд 23-кратный чемпион турниров "Большого шлема" делил вместе с другим легендарным теннисистом Рафаэлем Надалем, который со счетом 18:0 ведет в серии личных встреч с Ришаром Гаскье (Франция).

В женской части "Мастерса" в Цинциннати третья ракетка мира Джессика Пегула неожиданно уступила в матче 1/8 финала.